Итудис: совершенно не видел желания в действиях игроков ЦСКА после перерыва

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги домашнего матча Евролиги с «Жальгирисом» (94:91).



«Поздравляю ребят. Наша первая задача — побеждать, и вторая — стать командой. К сожалению, мы в предыдущем матче одновременно потеряли двух игроков, но такова спортивная жизнь. Спасибо болельщикам, которых сегодня было много. Наша обязанность — привлекать болельщиков хорошей игрой и тем, как мы сражаемся. У нас был плохой старт, мы взяли тайм-аут, изменили отношение к игре и в целом провели хорошую первую половину. Лучше играли на подборе, более жёстко, заставляли соперника делать потери, набрали 51 очко. Но дальше всё изменилось, особенно в четвёртой четверти. Мы, наверное, больше думали о том, как удержать преимущество, играли расслабленно. Я очень недоволен тем, как команда проявила себя в защите. Совершенно не видел желания в действиях игроков», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.