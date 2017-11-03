Де Коло: знали, что «Жальгирис» не будет сдаваться

Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги над «Жальгирисом» (94:91).

«Это была сложная игра, как и все. Мы знали, что „Жальгирис“ не из тех команд, которая будет сдаваться. Мы выиграли и неплохо выглядели на площадке, но сезон длинный и нам нужно продолжать.

Что касается моего выступления (25 очков + 10 передач — прим. «Чемпионата»), то я играл в свою игру. Мы потеряли несколько важных игроков и нам нужно понять, как нам необходимо играть, так как у нас в команде много новых игроков", — передаёт слова де Коло корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.