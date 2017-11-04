О'Нил съел самые острые чипсы в мире и убежал из студии

Экс-игрок НБА Шакил О'Нил, многократный чемпион и участник матча всех звёзд попал в забавную ситуацию. Во время эфира передачи NBA on TNT соведущий бывшего баскетболиста предложил ему съесть острые чипсы Fear The Reaper, в состав которых входит самый острый перец в мире «Каролинский жнец». При этом, по условиям пари Шакил не должен был поморщиться.

Попробовав чипсы О'Нил сперва сказал: «они никак не действуют на меня», после чего закашлялся. Позже он попросил молока, отметив, что вода только ухудшает эффект. Затем Шакил вышел из студии, сказав: «вы победили».

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.