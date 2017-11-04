До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Барселона» разгромила «Олимпиакос», Серафин набрал 13 очков

Баскетбол

«Барселона» завоевала домашнюю победу в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Первая четверть поединка завершилась вничью. В дальнейшем каталонцы наращивали преиущество в каждой из десятиминутки.

В заключительном игровом отрезке хозяева и вовсе довели дело до разгрома, оформив победу со счётом 73:51. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Серафин, набравший 13 очков. У «Олимпиакоса» 11 очков в активе Иоанниса Папапетреу.

Это поражение стало первым для «Олимпиакоса» в нынешнем сезоне Евролиги.

Евролига. 5-й тур
03 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
73 : 51 (14:14, 18:12, 17:15, 24:10)
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Серафен - 13, Ориола - 11, Копонен - 8, Морман - 8, Сандерс - 7, Эртель - 6, Пресси - 6, Рибас - 4, Томич - 4, Наварро - 3, Ханга - 3, Клавер
Олимпиакос: Папапетру - 11, Папаниколау - 8, Томпсон - 7, Маклин - 5, Принтезис - 5, Робертс - 5, Милутинов - 4, Толиопулос - 4, Манцарис - 2, Богрис, Стрельниекс, Аграванис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
БК Барселона БК Олимпиакос
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент