«Барселона» разгромила «Олимпиакос», Серафин набрал 13 очков

«Барселона» завоевала домашнюю победу в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Первая четверть поединка завершилась вничью. В дальнейшем каталонцы наращивали преиущество в каждой из десятиминутки.

В заключительном игровом отрезке хозяева и вовсе довели дело до разгрома, оформив победу со счётом 73:51. Самым результативным в составе победителей стал Кевин Серафин, набравший 13 очков. У «Олимпиакоса» 11 очков в активе Иоанниса Папапетреу.

Это поражение стало первым для «Олимпиакоса» в нынешнем сезоне Евролиги.