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175 лет назад 2016
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Нэнс перенесёт операцию и не сможет помочь «Лейкерс» в течение 4-6 недель

Баскетбол

Стартовый мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Ларри Нэнс сломал кисть левой руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Нэнс перенесёт операцию в ближайшие сутки и пропустит от 4 до 6 недель, сообщает ESPN.

Игрок получил повреждение, когда нарушил правила на мощном форварде соперника Кэлебе Суонигэне. Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 110:113.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард набирает по 10,6 очка и совершает по 7,5 подбора за 23 минуты в среднем за игру.

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Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Лейкерс Ларри Нэнс-младший
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