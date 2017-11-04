«Детройт» одолел «Милуоки», у Драммонда 24 очка и 15 подборов

«Детройт Пистонс» переиграл «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 105:96.



Хозяева лидировали на протяжении большей части встречи, и их максимальный отрыв в начале четвёртой четверти составлял "+18". Подопечные Джейсона Кидда предприняли отчаянную попытку отыграться в концовке, но им удалось лишь сократить отставание.



Весомый вклад в успех «Детройта» внёс Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. В составе «Милуоки» выделялись форвард Яннис Адетокунбо (29 очков) и защитник Малколм Брогдон (21 очко и 10 передач).