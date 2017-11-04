Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Детройт» одолел «Милуоки», у Драммонда 24 очка и 15 подборов

Баскетбол

«Детройт Пистонс» переиграл «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счётом 105:96.

Хозяева лидировали на протяжении большей части встречи, и их максимальный отрыв в начале четвёртой четверти составлял "+18". Подопечные Джейсона Кидда предприняли отчаянную попытку отыграться в концовке, но им удалось лишь сократить отставание.

Весомый вклад в успех «Детройта» внёс Андре Драммонд, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. В составе «Милуоки» выделялись форвард Яннис Адетокунбо (29 очков) и защитник Малколм Брогдон (21 очко и 10 передач).

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
105 : 96 (28:26, 31:22, 23:24, 23:24)
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс:
Милуоки Бакс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Милуоки Бакс Андре Драммонд
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент