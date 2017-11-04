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31 очко Редика и трипл-дабл Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Индиану»

Баскетбол

«Филадельфия Сиксерс» принимал «Индиану Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Команды порадовали публику яркой игрой и поочерёдно выходили вперёд. Развязка наступила в последние две с половиной минуты, перед которыми счёт был равным — 110:110. С этого момента начал блистать защитник хозяев Джей Джей Редик, который забил три трёхочковых подряд, а у гостей совершенно ничего не получалось. Итог — победа «Сиксерс» со счётом 121:110.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал Редик, в активе которого 31 очко и 6 передач; он реализовал 8 трёхочковых бросков из 12. Его партнёр по команде Бен Симмонс оформил трипл-дабл из 14 очков, 11 передач и 11 подборов. У «Индианы» выделялся защитник Виктор Оладипо — 31 очко и 7 передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
121 : 110 (30:28, 26:35, 36:26, 29:21)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс:
Индиана Пэйсерс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Бен Симмонс Джей Джей Редик
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