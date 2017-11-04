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«Кливленд» обыграл «Вашингтон» благодаря 57 очкам Джеймса

Баскетбол

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 130:122.

Гости добились небольшого очкового перевеса в первой четверти и удержали его до самого конца. Их максимальный отрыв по ходу второй четверти составлял "+17".

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс стал главной звездой встречи, собрав коллекцию из 57 очков, 11 подборов и 7 результативных передач; 19 очков он набрал в четвёртой четверти. В составе «Вашингтона» можно отметить защитников Брэдли Била (36 очков) и Джона Уолла (13 очков и 15 результативных передач).

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
122 : 130 (36:42, 30:32, 27:30, 29:26)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Бил - 36, Убре - 21, Портер - 15, Гортат - 15, Уолл - 13, Скотт - 12, Микс - 6, Моррис - 2, Маинми - 2, Саторански, Макклеллан, Майк, Робинсон, Фрейзер, Маккалох, Смит
Кливленд Кавальерс: Джеймс - 57, Роуз - 20, Краудер - 17, Лав - 11, Корвер - 8, Грин - 7, Фрай - 3, Смит - 3, Уэйд - 2, Жижич - 2, Кальдерон, Томпсон, Томас, Шамперт, Холланд, Перрантес, Осман
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Уизардс Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
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