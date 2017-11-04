«Кливленд» обыграл «Вашингтон» благодаря 57 очкам Джеймса

«Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 130:122.



Гости добились небольшого очкового перевеса в первой четверти и удержали его до самого конца. Их максимальный отрыв по ходу второй четверти составлял "+17".



Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс стал главной звездой встречи, собрав коллекцию из 57 очков, 11 подборов и 7 результативных передач; 19 очков он набрал в четвёртой четверти. В составе «Вашингтона» можно отметить защитников Брэдли Била (36 очков) и Джона Уолла (13 очков и 15 результативных передач).