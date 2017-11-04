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«Торонто» обыграл «Юту», Дерозан набрал 37 очков

Баскетбол

«Торонто Рэпторс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 109:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. За «Юту» 25 очков набрал Донован Митчелл, ещё 17 — у Родни Худа.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
100 : 109 (26:29, 28:24, 28:36, 18:20)
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз:
Торонто Рэпторс:

В ещё одном матче «Денвер Наггетс» вырвал победу у «Майами Хит» со счётом 95:94. Самым результативным игроком у «Наггетс» стал Пол Миллсэп, на счету которого 27 очков. За «Майами» 23 очка набрал Горан Драгич.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
95 : 94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)
Майами Хит
Майами
Денвер Наггетс:
Майами Хит:
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Денвер Наггетс Майами Хит Торонто Рэпторс Юта Джаз Демар Дерозан Кайл Лоури Пол Миллсэп
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