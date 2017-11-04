«Торонто» обыграл «Юту», Дерозан набрал 37 очков

«Торонто Рэпторс» обыграл «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 109:100 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Демар Дерозан, набравший 37 очков. Кайл Лоури оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. За «Юту» 25 очков набрал Донован Митчелл, ещё 17 — у Родни Худа.

В ещё одном матче «Денвер Наггетс» вырвал победу у «Майами Хит» со счётом 95:94. Самым результативным игроком у «Наггетс» стал Пол Миллсэп, на счету которого 27 очков. За «Майами» 23 очка набрал Горан Драгич.