34 очка Брука Лопеса помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин», Мозгов набрал 5 очков

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 124:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брук Лопес, на счету которого 34 очка и 10 подборов. Также дабл-даблы оформили Кайл Кузьма (21 очко, 13 подборов) и Брэндон Ингрэм (18 очков, 10 подборов). У «Бруклина» 25 очков набрал Аллен Краббе, ещё 21 — Рондэй Холлис-Джефферсон. Центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, набрал 5 очков, сделал 4 подбора и 1 блок-шот.