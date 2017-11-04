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34 очка Брука Лопеса помогли «Лейкерс» обыграть «Бруклин», Мозгов набрал 5 очков

Баскетбол

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 124:112 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брук Лопес, на счету которого 34 очка и 10 подборов. Также дабл-даблы оформили Кайл Кузьма (21 очко, 13 подборов) и Брэндон Ингрэм (18 очков, 10 подборов). У «Бруклина» 25 очков набрал Аллен Краббе, ещё 21 — Рондэй Холлис-Джефферсон. Центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на площадке 15 минут, набрал 5 очков, сделал 4 подбора и 1 блок-шот.

НБА - регулярный чемпионат
04 ноября 2017, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
124 : 112 (30:29, 34:26, 31:29, 29:28)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Лопес - 34, Кузьма - 21, Кларксон - 19, Ингрэм - 18, Рэндл - 10, Эннис - 10, Болл - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Брайант, Богут, Зубац, Блю, Денг, Брюэр, Карузо, Харт, Нэнс
Бруклин Нетс: Краббе - 25, Холлис-Джефферсон - 21, Расселл - 17, Кэрролл - 11, Харрис - 10, Зеллер - 9, Динуайдди - 7, ЛеВерт - 7, Мозгов - 5, Букер, Аллен, Уайтхед, Килпатрик, Лин, Эйси, Уаттара, Уайли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Брук Лопес Тимофей Мозгов
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