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175 лет назад 2016
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Грег Попович сравнялся с Филом Джексоном по победам за карьеру

Баскетбол

Победа над «Шарлотт Хорнетс» (108:101) в матче регулярного чемпионата НБА стала для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича 1155-й в карьере.

Попович сравнялся по этому показателю с экс-тренером «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Филом Джексоном. Сейчас Грег и Джексон делят шестое место по количеству победных матчей в карьере.

Первое место занимает Дон Нельсон с результатом 1335 побед. На второй строчке расположился Ленни Уилкенс 1332. Первую тройку замыкает бывший главный тренер «Юты Джаз» Джерри Слоун (1221).

Дабл-дабл Дуайта Ховарда не спас «Шарлотт» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Юта Джаз Грег Попович Джерри Слоун Фил Джексон
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