Грег Попович сравнялся с Филом Джексоном по победам за карьеру

Победа над «Шарлотт Хорнетс» (108:101) в матче регулярного чемпионата НБА стала для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича 1155-й в карьере.



Попович сравнялся по этому показателю с экс-тренером «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Филом Джексоном. Сейчас Грег и Джексон делят шестое место по количеству победных матчей в карьере.



Первое место занимает Дон Нельсон с результатом 1335 побед. На второй строчке расположился Ленни Уилкенс 1332. Первую тройку замыкает бывший главный тренер «Юты Джаз» Джерри Слоун (1221).

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