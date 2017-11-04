Д'Анджело Расселл: я многое пережил в «Лейкерс»

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл поделился воспоминаниями об отрезке карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я многое пережил. Уход Коби и всё остальное. Мне удалось многое преодолеть, так что я могу похвалить себя за это», – приводит слова Расселла ESPN.



Напомним, что Д’Анджело был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте в 2015 году. Прошлым летом руководство калифорнийского клуба обменяло Расселла вместе с центровым Тимофеем Мозговым на Брука Лопеса и пик первого раунда драфта-2017.

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