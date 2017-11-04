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175 лет назад 2016
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Д'Анджело Расселл: я многое пережил в «Лейкерс»

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл поделился воспоминаниями об отрезке карьеры в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я многое пережил. Уход Коби и всё остальное. Мне удалось многое преодолеть, так что я могу похвалить себя за это», – приводит слова Расселла ESPN.

Напомним, что Д’Анджело был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте в 2015 году. Прошлым летом руководство калифорнийского клуба обменяло Расселла вместе с центровым Тимофеем Мозговым на Брука Лопеса и пик первого раунда драфта-2017.

Джулиус Рэндл: очевидно, что Д'Анджело Расселлу очень хорошо в «Бруклине»
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Д'Анджело Расселл
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