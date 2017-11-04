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175 лет назад 2016
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Сокрушительные данки Стивена Адамса и Тайсона Чендлера – в топ-10 дня в НБА

Баскетбол

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, защитника «Атланты Хоукс» Кента Бэйзмора, форварда «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, форвардов «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса и Дуга Макдермотта, центрового «Финикс Санз» Тайсона Чендлера, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, защитника «Даллас Маверикс» Денниса Смита, а также центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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