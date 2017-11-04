Сокрушительные данки Стивена Адамса и Тайсона Чендлера – в топ-10 дня в НБА

НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна, защитника «Атланты Хоукс» Кента Бэйзмора, форварда «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера, защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, форвардов «Нью-Йорк Никс» Кристапса Порзингиса и Дуга Макдермотта, центрового «Финикс Санз» Тайсона Чендлера, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, защитника «Даллас Маверикс» Денниса Смита, а также центрового «Оклахома-Сити Тандер» Стивена Адамса.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.