Следующая лотерея драфта пройдёт в Чикаго

НБА на своём официальном сайте сообщила, что следующая лотерея драфта состоится в Чикаго 15 мая 2018 года.



Ранее лотерея драфта традиционно проводилась в Нью-Йорке или Нью-Джерси. Стоит отметить, что другие спортивные лиги США (НФЛ, НХЛ) в последние годы проводят церемонии драфтов именно в Чикаго.



Лотерея драфта проводится ежегодно. На ней определяется порядок, в котором на драфте будут выбирать не попавшие в плей-офф 14 клубов НБА.



Напомним, что этой осенью лига реформировала лотерею драфта, чтобы уменьшить количество случаев, когда команды намерено проигрывают ради получения более высокого пика.