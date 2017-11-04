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175 лет назад 2016
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Драммонд реализовал рекордные для себя 14 из 16 штрафных

Баскетбол

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд в поединке регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (105:96) установил личный рекорд, реализовав 14 из 16 штрафных бросков.

Стоит отметить, что Драммонд никогда не заканчивал регулярный сезон с показателем реализации штрафных выше 41,8 %. В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист забил 28 из 36 бросков со штрафной линии (77,8 %).

Андре завершил матч с «Милуоки» с дабл-даблом из 24 очков и 15 подборов. Центровой также отметился 2 блок-шотами и 1 перехватом.

«Детройт» одолел «Милуоки», у Драммонда 24 очка и 15 подборов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Пистонс Милуоки Бакс Андре Драммонд
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