Драммонд реализовал рекордные для себя 14 из 16 штрафных

Центровой «Детройт Пистонс» Андре Драммонд в поединке регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (105:96) установил личный рекорд, реализовав 14 из 16 штрафных бросков.



Стоит отметить, что Драммонд никогда не заканчивал регулярный сезон с показателем реализации штрафных выше 41,8 %. В нынешнем сезоне 24-летний баскетболист забил 28 из 36 бросков со штрафной линии (77,8 %).



Андре завершил матч с «Милуоки» с дабл-даблом из 24 очков и 15 подборов. Центровой также отметился 2 блок-шотами и 1 перехватом.

«Детройт» одолел «Милуоки», у Драммонда 24 очка и 15 подборов