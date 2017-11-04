Нэнс не поможет «Лейкерс» от четырёх до шести недель

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэрри Нэнс успешно перенёс операцию по поводу перелома второй пястной кости левой руки, сообщает ESPN. На восстановление баскетболиста уйдёт от четырёх до шести недель.



В нынешнем сезоне Нэнс провёл семь матчей в составе команды, в среднем набирая 11,1 очка и совершая 7,9 подбора за 23 минуты 9 секунд игры.



В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 7,1 очка и совершал 5,9 подбора за 23 игровых минуты, проведя в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» 63 встречи в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.