Окулов: «Енисею» нужна победа в матче с ВЭФом

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с таллинским ВЭФом. Встреча пройдёт 4 ноября в Таллине, начало — в 18:00 по московскому времени.



«ВЭФ — хорошая команда, и последние игры с фаворитами Лиги ВТБ питерским «Зенитом» и ЦСКА доказали, что, несмотря на изменения в составах, ВЭФ всегда показывает добротный, хороший баскетбол. ВЭФ будет играть дома и понимает, что мы прямые конкуренты за выход в плей-офф. Я думаю, что это будет тяжёлая игра, у нас есть ряд травмированных игроков. Накануне мы провели тяжёлую эмоциональную игру против «Ювентуса», но получили положительные эмоции. Думаю, что это поможет нам почувствовать уверенность и сыграть на результат. А результат — нам нужна победа», — приводит слова Окулова пресс-служба «Енисея».