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175 лет назад 2016
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Уайтсайд: не знаю, почему получил мало времени в матче с «Денвером»

Баскетбол

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд посетовал на ограниченное количество игрового времени в матче с «Денвер Наггетс», отметив, что не знает причин, которые привели к этому.

«Не знаю, почему получил мало времени на паркете в матче с „Денвером“. Возможно, есть какое-то ограничение по времени. Я правда не знаю, что происходит», — приводит слова баскетболиста The Score.

«Майами» уступил в матче с «Денвером» со счётом 94:95. Уайтсайд провёл на паркете 24 минуты, за которые набрал 13 очков, собрал 3 подбора и поставил 2 блок-шота.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Майами Хит Хассан Уайтсайд
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