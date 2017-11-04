Уайтсайд: не знаю, почему получил мало времени в матче с «Денвером»

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд посетовал на ограниченное количество игрового времени в матче с «Денвер Наггетс», отметив, что не знает причин, которые привели к этому.

«Не знаю, почему получил мало времени на паркете в матче с „Денвером“. Возможно, есть какое-то ограничение по времени. Я правда не знаю, что происходит», — приводит слова баскетболиста The Score.

«Майами» уступил в матче с «Денвером» со счётом 94:95. Уайтсайд провёл на паркете 24 минуты, за которые набрал 13 очков, собрал 3 подбора и поставил 2 блок-шота.