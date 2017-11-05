Смит: УНИКС чем-то напоминает прошлогоднюю «Уникаху»

Защитник УНИКСа Джамар Смит поделился мыслями относительно своей команды, отметив, что казанцы напоминают ему «Уникаху», цвета которой американец защищал в минувшем сезоне.

«Все игроки УНИКСа очень хорошо подходят друг к другу. Трудно работать в режиме два матча в неделю, но, думаю, мы нашли нужный баланс. Это первая команда в моей карьере, где столько внимания уделяется защите. Думаю, благодаря обороне мы сможем выиграть ещё много матчей. Это в чём-то похоже на команду, которая была в прошлом году в Малаге – мы тоже делали ставку на агрессивную защиту. Надеюсь, с УНИКСом мы сможем добиться того же успеха в Кубке Европы, что и „Уникаха“», — приводит слова Смита БИЗНЕС Online.