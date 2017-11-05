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«Детройт» нанёс «Сакраменто» 7-е поражение кряду, Драммонд оформил дабл-дабл

Баскетбол

Баскетболисты «Детройт Пистонс» добились успеха в матче с «Сакраменто Кингз», игра в Мичигане завершилась со счётом 108:99.

Отличный матч в составе хозяев провёл оформивший дабл-дабл Андре Драммонд (16 очков и 19 подборов), Эвери Брэдли набрал 24 очка. В составе «Кингз» выделим Зака Рэндольфа, записавшего на свой счёт 19 очков.

«Сакраменто» потерпел седьмое поражение подряд, «Детройт» выиграл второй матч кряду.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
108 : 99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Брэдли - 24, Харрис - 20, Драммонд - 16, Джексон - 15, Толливер - 10, Смит - 10, Джонсон - 8, Галлоуэй - 2, Кеннард - 2, Баллок - 1, Монтеро, Марьянович, Байкс, Элленсон, Морлэнд, Лойер
Сакраменто Кингз: Рэндольф - 19, Богданович - 14, Фокс - 14, Хилд - 13, Темпл - 10, Коли-Стайн - 8, Мейсон - 7, Ричардсон - 5, Картер - 4, Джексон - 3, Куфос - 2, Кули, Хилл, Сэмпсон, Лябисье, Джайлс, Папаяннис
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Андре Драммонд Зак Рэндольф Эвери Брэдли
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