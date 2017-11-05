«Детройт» нанёс «Сакраменто» 7-е поражение кряду, Драммонд оформил дабл-дабл

Баскетболисты «Детройт Пистонс» добились успеха в матче с «Сакраменто Кингз», игра в Мичигане завершилась со счётом 108:99.



Отличный матч в составе хозяев провёл оформивший дабл-дабл Андре Драммонд (16 очков и 19 подборов), Эвери Брэдли набрал 24 очка. В составе «Кингз» выделим Зака Рэндольфа, записавшего на свой счёт 19 очков.



«Сакраменто» потерпел седьмое поражение подряд, «Детройт» выиграл второй матч кряду.