«Миннесота» победила «Даллас», «Нью-Орлеан» выиграл в Чикаго в овертайме

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» добились победы в домашнем матче с «Даллас Маверикс», результат игры — 112:99. Отличный матч провёл Карл Таунс, оформивший дабл-дабл (31 очко и 12 подборов). Эндрю Уиггинс отметился 23 очками. В составе «Маверикс» самым результативным игроком стал Харрисон Барнс с 17 очками.



Эта победа стала для «Миннесоты» четвёртой кряду, «Даллас» потерпел шестое поражение подряд.



В параллельном матче игрового вечера «Нью-Орлеан Пеликанс» справились с «Чикаго Буллз» лишь в овертайме — 96:90. Свои традиционные дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (27 очков и 16 подборов) и Демаркус Казинс (25 очков и 11 подборов).



В третьей четверти потенциально серьёзную травму лодыжки получил защитник «Буллз» Давид Нваба.