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«Миннесота» победила «Даллас», «Нью-Орлеан» выиграл в Чикаго в овертайме

Баскетбол

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» добились победы в домашнем матче с «Даллас Маверикс», результат игры — 112:99. Отличный матч провёл Карл Таунс, оформивший дабл-дабл (31 очко и 12 подборов). Эндрю Уиггинс отметился 23 очками. В составе «Маверикс» самым результативным игроком стал Харрисон Барнс с 17 очками.

Эта победа стала для «Миннесоты» четвёртой кряду, «Даллас» потерпел шестое поражение подряд.

В параллельном матче игрового вечера «Нью-Орлеан Пеликанс» справились с «Чикаго Буллз» лишь в овертайме — 96:90. Свои традиционные дабл-даблы оформили Энтони Дэвис (27 очков и 16 подборов) и Демаркус Казинс (25 очков и 11 подборов).

В третьей четверти потенциально серьёзную травму лодыжки получил защитник «Буллз» Давид Нваба.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
112 : 99 (27:18, 32:31, 34:20, 19:30)
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Уиггинс - 23, Гибсон - 12, Тиг - 11, Джонс - 9, Кроуфорд - 8, Бьелица - 6, Батлер - 4, Мухаммад - 4, Дьенг - 3, Олдрич - 1, Браун, Брукс, Паттон, Джорджес-Хант
Даллас Маверикс: Смит - 18, Барнс - 17, Харрис - 15, Бареа - 14, Феррелл - 9, Новицки - 7, Пауэлл - 5, Мэттьюз - 5, Клебер - 4, Клавелл - 3, Ноэль - 2, Межри, Макробертс, Мотли, Финни-Смит, Уитей, Карри
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
90 : 96 ОТ (19:17, 19:21, 26:19, 19:26, 7:13)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Чикаго Буллз: Холидей - 18, Валентайн - 16, Маркканен - 14, Лопес - 14, Грант - 13, Нваба - 7, Ципсер - 4, Данн - 4, Миротич, Пэйн, Арчидиаконоу, Портис, Фелдер, Фелисио, Лавин, Блэкени, Пондекстер
Нью-Орлеан Пеликанс: Дэвис - 27, Казинс - 25, Нельсон - 13, Миллер - 11, Холидей - 10, Каннингем - 4, Мур - 4, Аллен - 2, Кроуфорд, Ажинса, Хилл, Кларк, Джексон, Рондо, Смит, Джонс, Диалло, Ашик, Кук
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даллас Маверикс Миннесота Тимбервулвз Нью-Орлеан Пеликанс Чикаго Буллз Демаркус Казинс Карл-Энтони Таунс Харрисон Барнс Энтони Дэвис
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