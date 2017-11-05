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«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в гостях, Дюрант набрал 25 очков

Баскетбол

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали победу в гостевом матче с «Денвер Наггетс», продлив свою беспроигрышную серию до трёх игр. Результат встречи на паркете «Пепси-центра» — 127:108.

Действующие чемпионы НБА завладели инициативой на старте матча, выиграв первую четверть с разницей в 13 очков, а в третьей четверти победили с разницей 22 очка, что и предопределило исход противостояния. Кевин Дюрант записал в свой актив 25 очков и 7 подборов, Стивен Карри набрал 22 очка, реализовав 5 трёхочковых бросков из 10.

Что касается «Денвера», лучшим в составе хозяев стал набравший 21 очко Уилл Бартон.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
108 : 127 (23:36, 32:24, 21:43, 32:24)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Денвер Наггетс: Бартон - 21, Мудиэй - 15, Лайлз - 11, Маррей - 9, Фарид - 9, Йокич - 8, Чендлер - 7, Пламли - 7, Миллсэп - 6, Джефферсон - 6, Харрис - 4, Бисли - 3, Артур - 2, Эрнангомес, Лайдон, Крэйг, Моррис
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 25, Карри - 22, Грин - 15, Томпсон - 15, Макги - 11, Пачулия - 8, Уэст - 7, Касспи - 7, Маккоу - 6, Янг - 5, Игуодала - 4, Луни - 2, Ливингстон, Белл, Буше, Джонс, Кук
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Кевин Дюрант Стивен Карри
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