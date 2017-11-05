«Голден Стэйт» выиграл у «Денвера» в гостях, Дюрант набрал 25 очков

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одержали победу в гостевом матче с «Денвер Наггетс», продлив свою беспроигрышную серию до трёх игр. Результат встречи на паркете «Пепси-центра» — 127:108.



Действующие чемпионы НБА завладели инициативой на старте матча, выиграв первую четверть с разницей в 13 очков, а в третьей четверти победили с разницей 22 очка, что и предопределило исход противостояния. Кевин Дюрант записал в свой актив 25 очков и 7 подборов, Стивен Карри набрал 22 очка, реализовав 5 трёхочковых бросков из 10.



Что касается «Денвера», лучшим в составе хозяев стал набравший 21 очко Уилл Бартон.