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175 лет назад 2016
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Керр: выездное турне пошло на пользу «Голден Стэйт»

Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА выразил удовлетворение результатами команды в серии из трёх поединков в гостях подряд.

«Выездное турне пошло на пользу «Голден Стэйт». Иногда нужно сыграть в гостях, чтобы ощутить большую агрессивность со стороны соперника. Такая команда, как наша, после таких испытаний становится сильнее. Думаю, в паре домашних встреч победы достались нам слишком просто. Мы не защищались на должном уровне и не показывали полной самоотдачи», – цитирует Керра ESPN.

Матч завершился победой «Уорриорз» со счётом 127:108, которая стала третьей подряд.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр
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