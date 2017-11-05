Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА выразил удовлетворение результатами команды в серии из трёх поединков в гостях подряд.
«Выездное турне пошло на пользу «Голден Стэйт». Иногда нужно сыграть в гостях, чтобы ощутить большую агрессивность со стороны соперника. Такая команда, как наша, после таких испытаний становится сильнее. Думаю, в паре домашних встреч победы достались нам слишком просто. Мы не защищались на должном уровне и не показывали полной самоотдачи», – цитирует Керра ESPN.
Матч завершился победой «Уорриорз» со счётом 127:108, которая стала третьей подряд.
Керр: выездное турне пошло на пользу «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после победы над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА выразил удовлетворение результатами команды в серии из трёх поединков в гостях подряд.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке