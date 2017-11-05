Док Риверс: «Клипперс» не должны слишком полагаться на Блэйка Гриффина

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс остался недоволен тем, что мощный форвард его команды Блэйк Гриффин был вынужден часто играть один на один в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз».



«Думаю, что Клипперс» не должны слишком полагаться на Блэйка Гриффина. Мы должны двигать мяч и разыгрывать комбинации. Таким образом, мы всегда найдём того, кто будет в лучшей позиции. Необходимо уйти от того, чтобы постоянно искать передачами одного и того же баскетболиста», – цитирует Риверса ESPN.



Встреча завершилась поражением «Клипперс» со счётом 104:113.