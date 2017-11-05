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175 лет назад 2016
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Док Риверс: «Клипперс» не должны слишком полагаться на Блэйка Гриффина

Баскетбол

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс остался недоволен тем, что мощный форвард его команды Блэйк Гриффин был вынужден часто играть один на один в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз».

«Думаю, что Клипперс» не должны слишком полагаться на Блэйка Гриффина. Мы должны двигать мяч и разыгрывать комбинации. Таким образом, мы всегда найдём того, кто будет в лучшей позиции. Необходимо уйти от того, чтобы постоянно искать передачами одного и того же баскетболиста», – цитирует Риверса ESPN.

Встреча завершилась поражением «Клипперс» со счётом 104:113.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Клипперс Блэйк Гриффин Док Риверс
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