Сокрушительные данки Фарида, Гриффина, Уиггинса и Таунса – в топ-5 дня в НБА

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались сокрушительные данки мощного форварда «Денвер Наггетс» Кеннета Фарида, мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса и его партнёра по команде центрового Карла-Энтони Таунса, а также роскошный проход разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.