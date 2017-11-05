100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сокрушительные данки Фарида, Гриффина, Уиггинса и Таунса – в топ-5 дня в НБА

Баскетбол

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Среди них оказались сокрушительные данки мощного форварда «Денвер Наггетс» Кеннета Фарида, мощного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина, атакующего защитника «Миннесота Тимбервулвз» Эндрю Уиггинса и его партнёра по команде центрового Карла-Энтони Таунса, а также роскошный проход разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли.

Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе Youtube.

Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Блэйк Гриффин Карл-Энтони Таунс Кеннет Фарид Майк Конли Эндрю Уиггинс
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент