Таунс: четыре победы подряд – не предел мечтаний для «Миннесоты»

Центровой «Миннесота Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс после выигрыша у «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА призвал не придавать особого значения победной серии команды, которая уже насчитывает четыре поединка подряд.



«Это лишь одна победа из многих. Надеюсь, что четыре успеха кряду – это не предел мечтаний для «Миннесоты». Мне кажется, что стоит считать сезон неудачным, если мы не сможем выигрывать более четырёх встреч подряд», – цитирует Таунса ESPN.



Матч завершился победой «Тимбервулвз» со счётом 112:99. Последний раз им удавалась победная серия из четырёх поединков в сезоне-2012/13, когда за команду выступал Кевин Лав.