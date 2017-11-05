До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стэн ван Ганди: Эйвери Брэдли существенно повлиял на игру «Детройта» в защите

Баскетбол

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди после победы над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА отметил роль в успехах команды в сезоне атакующего защитника Эйвери Брэдли.

«Я повторял это уже несколько раз. Брэдли существенно повлиял на игру «Детройта» в защите. Конечно, это не только его заслуга. Сказался и перевод Стэнли Джонсона в стартовую пятёрку. Но с Эйвери на площадке мы действуем в обороне значительно лучше», – цитирует ван Ганди ESPN.

Встреча завершилась победой «Пистонс» со счётом 108:99.

«Детройт» нанёс «Сакраменто» 7-е поражение кряду, Драммонд оформил дабл-дабл
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Пистонс Стэн ван Ганди Эйвери Брэдли
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент