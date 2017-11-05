Стэн ван Ганди: Эйвери Брэдли существенно повлиял на игру «Детройта» в защите

Главный тренер «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди после победы над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА отметил роль в успехах команды в сезоне атакующего защитника Эйвери Брэдли.



«Я повторял это уже несколько раз. Брэдли существенно повлиял на игру «Детройта» в защите. Конечно, это не только его заслуга. Сказался и перевод Стэнли Джонсона в стартовую пятёрку. Но с Эйвери на площадке мы действуем в обороне значительно лучше», – цитирует ван Ганди ESPN.



Встреча завершилась победой «Пистонс» со счётом 108:99.

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