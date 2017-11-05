Игуодала: Кьюбан не понимает отношения афроамериканцев к слову «владелец»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал взгляд на спор партнёра по команде Дрэймонда Грина с хозяином «Даллас Маверикс» Марком Кьюбаном относительно уместности употребления слова «владелец» в НБА.



«Я понимаю обе стороны. Кьюбан имеет право защищать свою позицию, поскольку ему принадлежит контрольный пакет акций организации. Естественно, он не имеет никакого отношения к тому, какие ассоциации присущи слову «владелец» применительно к событиям в истории США. Но в то же время он не может понять, что такое быть афроамериканцем и какие чувства вызывают у них определённые выражения», – цитирует Игуодалу ESPN.