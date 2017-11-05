100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игуодала: Кьюбан не понимает отношения афроамериканцев к слову «владелец»

Баскетбол

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказал взгляд на спор партнёра по команде Дрэймонда Грина с хозяином «Даллас Маверикс» Марком Кьюбаном относительно уместности употребления слова «владелец» в НБА.

«Я понимаю обе стороны. Кьюбан имеет право защищать свою позицию, поскольку ему принадлежит контрольный пакет акций организации. Естественно, он не имеет никакого отношения к тому, какие ассоциации присущи слову «владелец» применительно к событиям в истории США. Но в то же время он не может понять, что такое быть афроамериканцем и какие чувства вызывают у них определённые выражения», – цитирует Игуодалу ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Андре Игуодала Дрэймонд Грин Марк Кьюбан
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент