19 очков Смита помогли УНИКСу разгромить «Цмок-Минск» в Единой лиге ВТБ

Состоялся матч пятого тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в рамках которого «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал казанский УНИКС. По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 65:91.



После первой четверти гости вели с преимуществом в два очка, а на большой перерыв ушли с отрывом «+7». В третьей четверти казанская команда более чем в два раза превзошла соперника по набранным очкам и увеличила преимущество до «+22», а на заключительном отрезке игры довела его до «+26».



Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джамар Смит, на счету которого 19 очков и 2 подбора.