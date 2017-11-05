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19 очков Смита помогли УНИКСу разгромить «Цмок-Минск» в Единой лиге ВТБ

Баскетбол

Состоялся матч пятого тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в рамках которого «Цмоки-Минск» на своей площадке принимал казанский УНИКС. По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 65:91.

После первой четверти гости вели с преимуществом в два очка, а на большой перерыв ушли с отрывом «+7». В третьей четверти казанская команда более чем в два раза превзошла соперника по набранным очкам и увеличила преимущество до «+22», а на заключительном отрезке игры довела его до «+26».

Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Джамар Смит, на счету которого 19 очков и 2 подбора.

Единая лига ВТБ
05 ноября 2017, воскресенье. 15:30 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
65 : 91 (19:21, 14:19, 12:27, 20:24)
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Черапович, Корж, Кудрявцев, Полищук, Кравиш, Семенюк, Вабищевич, Адамович, Тростинецкий, Салаш, Мещеряков, Саддлер
УНИКС: Каймакоглу, Билле, Локкетт, Кощеев, Сергеев, Трушкин, Смит, Понкрашов, Колом, Шуховцов, Ласме, Эджим
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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