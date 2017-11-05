«Локомотив-Кубань» крупно обыграл «Автодор», Квале набрал 21 очко

ПБК «Локомотив-Кубань» в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал разгромную победу над саратовским «Автодором». Встреча завершилась со счётом 110:77.



Судьбу матча предрешила первая четверть, в которой гости набрали 38 очков, позволив хозяевам набрать лишь семь. Второй отрезок команды провели в равной борьбе (25:25), так что к большому перерыву преимущество «Локомотива-Кубань» осталось прежним (+31). В третьей четверти гости увеличили отрыв до «+34», и до конца встречи хозяева площадки смогли лишь сократить своё отставание на одно очко.



Самым результативным игроком матча стал центровой «Локомотива-Кубань» Брайан Квале, на счету которого 21 очко и 2 подбора.