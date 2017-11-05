Барцокас: матч с ЦСКА – в определённой степени вызов для «Химок»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с ЦСКА, который состоится 6 ноября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Матч с ЦСКА – в определённой степени вызов для нас. Три последние встречи мы провели против трёх команд, которые в прошлом сезоне попали в «Финал четырёх» Евролиги, я имею в виду «Олимпиакос», «Реал» и теперь ЦСКА. Если хотим победить, должны провести встречу на максимуме и показать лучшую игру.



У «армейцев» много опыта, это талантливая команда, но мы верим в себя, поэтому сделаем всё возможное, чтобы выиграть. Баскетболисты ЦСКА играют очень быстро и предельно чётко выполняют тренерские установки, а их защитники хорошо контролируют ход матча. Постараемся проявить свои лучшие качества во встрече с одной из лучших команд Европы», — цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».