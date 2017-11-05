С. Обрадович: «Локо» не дал «Автодору» ни единого шанса сыграть в свою игру

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал крупную победу своей команды над «Автодором» (110:77) в матче очередного тура Единой лиги ВТБ, состоявшемся 5 ноября в Саратове.



«Мы отнеслись к сопернику очень серьёзно и были готовы к матчу с самых первых секунд. Знали, что в Саратове очень тяжело играть, и проделали отличную работу. Сегодня мы доминировали и не дали «Автодору» ни единого шанса сыграть в свою игру. Все без исключения игроки внесли свой вклад в победу. Как тренер я очень доволен тем, как мы сегодня действовали», — цитирует Обрадовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.