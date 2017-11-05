Маццон: игроки «Локо» провели невероятный матч, набрав 74% своих очков из краски

Главный тренер «Автодора» Андреа Маццон прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива-Кубань» (77:110) в домашнем матче Единой лиги ВТБ.



«Должны сделать комплимент «Локо», потому что они, по словам их тренера Обрадовича, провели сегодня невероятный матч. С ним нельзя не согласиться. Гости практически не промахивались, набрали 74% своих очков из краски, получив большое преимущество против наших «больших». Но это нормально, ведь «Локомотив» – команда, которая является одним из претендентов на чемпионство в лиге.

Для нас важно, какие уроки мы извлечём из сегодняшнего поражения. Перед матчем я благодарил своих игроков за то, что они усердно боролись в последних играх, несмотря на обилие травм. Перед игрой с «Локо» Клименко провёл всего одну тренировку после двухнедельного отсутствия. Хаммера серьёзно беспокоит травма спины, у Шелекето проблемы с плечом.

Мы совершили 23 потери и пропустили 43 очка после собственных потерь. То есть позволили им набрать такое невероятное количество очков практически без борьбы! Это часть большого опыта, который будет очень полезен для некоторых наших игроков и тот фундамент, с которого мы начнём. Хотелось бы поблагодарить ребят за те усилия, которые они приложили в заключительной четверти», — цитирует Маццона официальный сайт Единой лиги ВТБ.