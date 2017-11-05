Лига ВТБ представила видеообзор матча «Автодор» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ представила видеоподборку лучших моментов матча между командами «Локомотив-Кубань» и «Автодор», состоявшегося 5 ноября в Саратове. В этой встрече краснодарская команда одержала разгромную победу со счётом 110:77. Самым результативным игроком матча стал центровой «Локомотива-Кубань» Брайан Квале, на счету которого 21 очко и 2 подбора.

Для «Автодора» это поражение стало вторым в текущем сезоне, первое саратовская команда потерпела от ЦСКА.

Видеоролик доступен на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.