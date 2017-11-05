Фрейзер: мы не выполнили того, что просил от нас тренер в матче с «Локо»

Защитник саратовского «Автодора» Брэнден Фрейзер поделился мнением о причинах крупного поражения от «Локомотива-Кубань» (77:110) в матче Единой лиги ВТБ.



«Знали, что предстоит тяжёлый матч. Очевидно, что «Локомотив» сыграл превосходно с самых первых секунд. Наш тренер хорошо подготовил нас к игре и объяснил всё, что мы должны были реализовать на площадке, но мы не выполнили это. Теперь должны извлечь уроки из сегодняшнего поражения и готовиться к следующему очень важному поединку в Дании против «Баккен Беарз», — цитирует Фрейзера официальный сайт клуба.