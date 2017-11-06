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«Клипперс» отыгрались с «-23» в последней четверти, но уступили «Майами»

Баскетбол

«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел поражение от «Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей.

По итогам трёх четвертей преимущество «Хит» достигало 23 очков, однако «Клипперс» совершили камбэк и даже вышли вперёд за 26 секунд до сирены. После этого Джеймс Джонсон реализовал два штрафных, а в решающей атаке Блэйк Гриффин смазал бросок со средней дистанции.

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 17 подборов. Тайлер Джонсон набрал 19 очков. У «Клипперс» 23 очка на счету Гриффина, 22 набрал Лу Уильямс. Деандре Джордан набрал 10 очков и сделал 19 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2017, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
101 : 104 (20:34, 29:28, 17:27, 35:15)
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Гриффин - 23, Л. Уильямс - 22, Риверс - 12, Джордан - 10, Рид - 10, Беверли - 8, Джонсон - 6, Галлинари - 6, Деккер - 2, Торнвелл - 2, Уильямс, Эванс, Теодосич, Харрелл, Уилсон
Майами Хит: Уайтсайд - 21, Эллингтон - 17, Ричардсон - 14, Джонсон - 14, Горан Драгич - 12, Уайт - 3, Уинслоу - 2, Олиник - 2, Хаслем, Макгрудер, Микки, Уильямс, Хэммонс, Уэйтерс, Адебайо, Уолтон
«Он – лучший распасовщик на планете». Теодосич и Беверли готовы рвать НБА
Милош Теодосич всё же перебирается в НБА – серб подписал контракт с «Клипперс». И его там, похоже, заждались.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит Блэйк Гриффин
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