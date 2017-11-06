«Клипперс» отыгрались с «-23» в последней четверти, но уступили «Майами»

«Лос-Анджелес Клипперс» потерпел поражение от «Майами Хит" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей.

По итогам трёх четвертей преимущество «Хит» достигало 23 очков, однако «Клипперс» совершили камбэк и даже вышли вперёд за 26 секунд до сирены. После этого Джеймс Джонсон реализовал два штрафных, а в решающей атаке Блэйк Гриффин смазал бросок со средней дистанции.

Самым результативным игроком в составе «Майами» стал Хассан Уайтсайд, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 17 подборов. Тайлер Джонсон набрал 19 очков. У «Клипперс» 23 очка на счету Гриффина, 22 набрал Лу Уильямс. Деандре Джордан набрал 10 очков и сделал 19 подборов.