«Сан-Антонио» дома разгромил «Финикс»

«Сан-Антонио Спёрс» уверенно победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 112:95 в пользу хозяев.

В составе победителей сразу семь баскетболистов преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, набравший 21 очко. Ещё 17 очков записал себе в актив Патрик Миллз. За «Финикс» 17 очков набрал Ти Джей Уоррен, на счету Троя Дэниелса 14 очков.

Это вторая победа «Спёрс» после серии из четырёх поражений.