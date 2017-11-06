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«Сан-Антонио» дома разгромил «Финикс»

Баскетбол

«Сан-Антонио Спёрс» уверенно победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Эйти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 112:95 в пользу хозяев.

В составе победителей сразу семь баскетболистов преодолели отметку в 10 набранных очков. Самым результативным стал форвард Ламаркус Олдридж, набравший 21 очко. Ещё 17 очков записал себе в актив Патрик Миллз. За «Финикс» 17 очков набрал Ти Джей Уоррен, на счету Троя Дэниелса 14 очков.

Это вторая победа «Спёрс» после серии из четырёх поражений.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
112 : 95 (28:20, 23:35, 34:13, 27:27)
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс:
Финикс Санз:
Убить Дракона. Превью нового сезона НБА
Сегодня стартует регулярный чемпионат. Дождались!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз
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