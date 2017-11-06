До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Хьюстон» разгромил «Юту» — «+27», Харден набрал рекордные для себя 56 очков

Баскетбол

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 137:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 56 очков и сделавший 13 передач. Этот показатель стал новым рекордом результативности Хардена. Также 20 очков в свой актив записал Эрик Гордон. За «Джаз» 17 очков набрал Донован Митчелл, ещё 13 в активе Руди Гобера.

Эта победа стала для «Хьюстона» третьей кряду.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
137 : 110 (39:28, 28:21, 48:36, 22:25)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Хьюстон Рокетс: Харден - 56, Гордон - 20, Ариза - 14, Илариу - 13, Браун - 8, Капела - 8, Андерсон - 6, Ци - 4, Мба-а-Муте - 3, Такер - 3, Джексон - 2, Пол, Блэк, Онуаку, Уэбер, Т. Уильямс
Юта Джаз: Митчелл - 17, Гобер - 13, Фэйворс - 12, Худ - 12, Инглс - 11, Рубио - 10, Бёркс - 10, Йеребко - 6, О'Нил - 6, Сефолоша - 6, Юдо - 4, Нето - 3, Уолтерс, Экзам, Брэдли, Джонсон, Гриффин
Убить Дракона. Превью нового сезона НБА
Сегодня стартует регулярный чемпионат. Дождались!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Хьюстон Рокетс Юта Джаз Джеймс Харден
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент