«Хьюстон» разгромил «Юту» — «+27», Харден набрал рекордные для себя 56 очков

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Юту Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Тойота-центр» в Хьюстоне и завершилась со счётом 137:110 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 56 очков и сделавший 13 передач. Этот показатель стал новым рекордом результативности Хардена. Также 20 очков в свой актив записал Эрик Гордон. За «Джаз» 17 очков набрал Донован Митчелл, ещё 13 в активе Руди Гобера.

Эта победа стала для «Хьюстона» третьей кряду.