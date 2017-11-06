40 очков Порзингиса помогли «Нью-Йорку» отыграться с «-19» и одолеть «Индиану»

«Нью-Йорк Никс» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 108:101 в пользу хозяев. По ходу матча «Пэйсерс» вели в счёте с разницей в 19 очков, но не удержали это преимущество.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 40 очков. Ещё 16 очков в свой актив записал Тим Хардуэй. Энес Кантер сделал 18 подборов. За «Индиану» 18 очков набрал Таддеуш Янг, 17 — у Виктора Оладипо, а Даррен Коллисон оформил дабл-дабл (15 очков, 10 передач).

Эта победа стал для «Никс» пятой в последних шести матчах.