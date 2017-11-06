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40 очков Порзингиса помогли «Нью-Йорку» отыграться с «-19» и одолеть «Индиану»

Баскетбол

«Нью-Йорк Никс» победил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 108:101 в пользу хозяев. По ходу матча «Пэйсерс» вели в счёте с разницей в 19 очков, но не удержали это преимущество.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кристапс Порзингис, набравший 40 очков. Ещё 16 очков в свой актив записал Тим Хардуэй. Энес Кантер сделал 18 подборов. За «Индиану» 18 очков набрал Таддеуш Янг, 17 — у Виктора Оладипо, а Даррен Коллисон оформил дабл-дабл (15 очков, 10 передач).

Эта победа стал для «Никс» пятой в последних шести матчах.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
108 : 101 (25:33, 24:29, 23:22, 36:17)
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Порзингис - 40, Хардуэй-младший - 16, Нтиликина - 10, Кантер - 9, Джек - 8, О'Куинн - 8, Ли - 7, Макдермотт - 4, Томас - 4, Бизли - 2, Сешнс, Кузминскас, Бейкер, Эрнангомес, Хикс, Корнет, Ноа, Дотсон
Индиана Пэйсерс: Янг - 18, Оладипо - 17, Сабонис - 16, Коллисон - 15, Тёрнер - 15, Богданович - 8, Джозеф - 6, Стивенсон - 6, Джефферсон, Робинсон, Уилкинс, Самнер, Пойтресс, Анигбогу, Лиф
Не спешите нас хоронить. «Никс» восстали из пепла?
«Нью-Йорк Никс» выдал победную серию. Что дальше?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс Кристапс Порзингис
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