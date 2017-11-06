Крутиков: против такого УНИКСа играть сложно

Главный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков прокомментировал поражение команды от УНИКСа (65:91) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы неплохо провели первые две четверти, но против такого УНИКСа играть сложно: казанцы прессинговали на протяжении всего матча и демонстрировали очень высокие скорости в позиционном нападении. Кроме того, мы проиграли подбор, и это также стало одной из причин неудачи. К сожалению, мы ещё не готовы соперничать с командами такого уровня», — приводит слова Крутикова пресс-служба Единой лиги ВТБ.