«Портленд» вырвал победу у «Оклахома-Сити», Лиллард набрал 36 очков

«Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 103:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков и сделавший 13 передач. Ещё 25 очков в активе Юсуфа Нуркича. За «Оклахома-Сити» 27 очков набрал Под Джордж, 25 в активе Расселла Уэстбрука.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» уверенно обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 112:94.