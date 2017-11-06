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«Портленд» вырвал победу у «Оклахома-Сити», Лиллард набрал 36 очков

Баскетбол

«Оклахома-Сити Тандер» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 103:99 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков и сделавший 13 передач. Ещё 25 очков в активе Юсуфа Нуркича. За «Оклахома-Сити» 27 очков набрал Под Джордж, 25 в активе Расселла Уэстбрука.

В ещё одном матче «Миннесота Тимбервулвз» уверенно обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 112:94.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
103 : 99 (28:20, 22:26, 28:21, 25:32)
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 36, Нуркич - 25, Макколлум - 22, Харклесс - 6, Дэвис - 5, Суониган - 5, Тёрнер - 3, Вонле - 1, Уилкокс, Коллинс, Амину, Болдуин, Коннотон, Напьер, Лейман, Леонард
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 27, Уэстбрук - 25, Энтони - 15, Фелтон - 15, Грант - 8, Роберсон - 5, Адамс - 4, Дозьер, Джонсон, Хьюстис, Паттерсон, Синглер, Коллисон, Абринес, Фергюсон, Хэмилтон
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
112 : 94 (28:28, 40:23, 29:28, 15:15)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 20, Тиг - 18, Таунс - 16, Кроуфорд - 15, Дьенг - 15, Батлер - 13, Гибсон - 8, Бьелица - 5, Брукс - 2, Олдрич, Мухаммад, Джонс, Браун, Джорджес-Хант, Паттон
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 16, Ховард - 13, Лэмб - 13, Уильямс - 13, Грэм - 9, Уокер - 9, Камински - 8, Бэйкон - 7, Монк - 6, Стоун, Матианг, Пейдж, Батюм, О'Брайант, Картер-Уильямс, Кидд-Гилкрист
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Шарлотт Хорнетс Дэмьен Лиллард Расселл Уэстбрук
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