Миротич избегает Портиса во время восстановления

Форвард «Чикаго Буллз» Никола Миротич тренируется отдельно от своего коллеги по позиции Бобби Портиса и других одноклубников, сообщает ESPN.



Портис, которого руководство клуба отстранило на восемь игр, всё это время проводил тренировки с командой. Миротич старается избегать Бобби, из-за чего тренерский штаб клуба вынужден выбирать время для тренировок таким образом, чтобы Никола мог использовать командный комплекс.



Напомним, что Миротич получил перелом челюсти в драке с Портисом на тренировке в октябре.

Миротич поставил «Чикаго» ультиматум, требуя выбрать между ним и Портисом