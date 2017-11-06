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175 лет назад 2016
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Миротич избегает Портиса во время восстановления

Баскетбол

Форвард «Чикаго Буллз» Никола Миротич тренируется отдельно от своего коллеги по позиции Бобби Портиса и других одноклубников, сообщает ESPN.

Портис, которого руководство клуба отстранило на восемь игр, всё это время проводил тренировки с командой. Миротич старается избегать Бобби, из-за чего тренерский штаб клуба вынужден выбирать время для тренировок таким образом, чтобы Никола мог использовать командный комплекс.

Напомним, что Миротич получил перелом челюсти в драке с Портисом на тренировке в октябре.

Миротич поставил «Чикаго» ультиматум, требуя выбрать между ним и Портисом
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Чикаго Буллз Никола Миротич
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