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175 лет назад 2016
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Кармело Энтони удалили за столкновение с Юсуфом Нуркичем

Баскетбол

Мощный форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони был удалён во время матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (99:103).

Во время прохода в третьей четверти Энтони столкнулся с центровым «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфом Нуркичем, задев его локтем. Рефери расценили это действие как умышленное и удалили Кармело.

33-летний Энтони провёл на паркете 23 минуты, набрав 15 очков и собрав 6 подборов.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оклахома-Сити Тандер Портленд Трэйл Блэйзерс Кармело Энтони Юсуф Нуркич
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