Кармело Энтони удалили за столкновение с Юсуфом Нуркичем

Мощный форвард «Оклахома-Сити Тандер» Кармело Энтони был удалён во время матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (99:103).



Во время прохода в третьей четверти Энтони столкнулся с центровым «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфом Нуркичем, задев его локтем. Рефери расценили это действие как умышленное и удалили Кармело.



33-летний Энтони провёл на паркете 23 минуты, набрав 15 очков и собрав 6 подборов.



Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в социальной сети «Инстаграм».