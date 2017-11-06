Харден: не придаю слишком большого значения своему рекорду

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден прокомментировал своё выступление в матче с «Ютой Джаз» (137:110).



«Я просто бросал, и всё. Я действительно не придаю этому слишком большого значения. Я просто стараюсь совершать хорошие броски и принимать правильные решения. Очевидно, я буду ошибаться, но до тех пор, пока у меня будет такой образ мышления, со мной всё будет в порядке.



Я просто должен быть агрессивным. Это приносит пользу не только мне лично, но и всей команде. Я всё ещё мог отдать несколько передач, чтобы заиграть партнёров. Я должен сохранять такой образ мышления», – приводит слова Хардена ESPN.



Напомним, что в поединке с «Джаз» Джеймс обновил личный рекорд результативности, набрав 56 очков.

Харден набрал рекордные в карьере 56 очков