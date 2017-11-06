Кузьма: для меня не важно выходить на паркет в стартовом составе

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузьма признался, что для него не имеет значения, начинает он матчи в стартовом составе или на скамейке запасных.



«Я просто хочу выходить на площадку и помогать команде. Мне всё равно, начинаю ли я матчи в стартовом составе, выхожу только под конец матча, играю пять минут или просто являюсь чирлидером», – приводит слова Кузьмы ESPN.



В нынешнем сезоне Кайл принял участие в 10 матчах. 22-летний баскетболист проводил на паркете по 29,1 минуты, собирая коллекцию из 15,4 очка, 6,3 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

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