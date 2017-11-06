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175 лет назад 2016
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Конли: «Лейкерс» играют очень быстро

Баскетбол

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:107) поделился мнением об игре калифорнийского клуба.

«Они очень быстрые. Они умеют двигать мяч. Каждый из этих парней нацелен на атаку», – приводит слова Конли журналист Associated Press Грег Бичем на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

После 10 матчей «Лейкерс» одержали 5 побед. Команда Люка Уолтона находится на 10-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз Люк Уолтон Майк Конли
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