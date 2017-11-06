Конли: «Лейкерс» играют очень быстро

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Майк Конли после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (102:107) поделился мнением об игре калифорнийского клуба.



«Они очень быстрые. Они умеют двигать мяч. Каждый из этих парней нацелен на атаку», – приводит слова Конли журналист Associated Press Грег Бичем на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



После 10 матчей «Лейкерс» одержали 5 побед. Команда Люка Уолтона находится на 10-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

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