На матч «Химки» — ЦСКА распроданы все билеты

Баскетбольный клуб «Химки» отчитался о продаже всех билетов на домашний матч с ЦСКА, который состоится 6 ноября и будет проходить в рамках очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Матч между лидерами российского баскетбола соберёт аншлаг. Последний билет продан к полудню в день игры.



Тех болельщиков, кто не успел приобрести билет, приглашаем к телевизионным экранам… БК «Химки» благодарит всех за активность и приглашает на ближайшие матчи нашей команды», — сообщается на официальном сайте подмосковной команды.