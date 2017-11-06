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На матч «Химки» — ЦСКА распроданы все билеты

Баскетбол

Баскетбольный клуб «Химки» отчитался о продаже всех билетов на домашний матч с ЦСКА, который состоится 6 ноября и будет проходить в рамках очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Матч между лидерами российского баскетбола соберёт аншлаг. Последний билет продан к полудню в день игры.

Тех болельщиков, кто не успел приобрести билет, приглашаем к телевизионным экранам… БК «Химки» благодарит всех за активность и приглашает на ближайшие матчи нашей команды», — сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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