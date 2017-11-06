Болл: Брук Лопес всё время смотрит «Дисней», но сегодня он был настоящим убийцей

Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болл после победы над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА похвалил центрового Брука Лопеса. Встреча состоялась на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 107:102 в пользу хозяев.

«Сегодня Лопес был настоящим убийцей. Я не собираюсь ничего ему говорить и позволяю ему продолжать делать то, что он любит. Он всё время смотрит «Дисней». Может быть, его любимые шоу повлияли на игру Брука», — цитирует Лонзо Болла ESPN.

Брук Лопес, набравший 21 очко, стал самым результативным в составе победителей.