Дрэймонд Грин: постепенно «Голден Стэйт» выходит на свой уровень

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в гостевом матче с «Денвер Наггетс». Результат встречи на паркете «Пепси-центра» — 127:108.

«Я думаю, мы прибавляем и постепенно выходим на свой уровень. Думаю, мы продолжим прогрессировать на обеих половинах паркета. Мы дорожим мячом и стали лучше защищаться.

Это и есть рецепт хорошей игры, и мы это знаем. Нам потребовалось пара недель, чтобы войти в ритм, но теперь прогресс команды очевиден. Нужно продолжать в том же духе», – приводит слова Грина ESPN.