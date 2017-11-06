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175 лет назад 2016
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ФИБА предложила игрокам брать на себя ответственность за травмы в сборных

Баскетбол

ФИБА отправила формы согласия на подпись игрокам сборных перед отбором на Кубок мира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Надежда Перепечко. В форме, разосланной национальным федерациям баскетбола, есть множество пунктов, среди которых стоит выделить то, что игроки отныне не могут получить никакой компенсации за травмы, полученные по ходу игр за национальную сборную.

Один из пунктов письма гласит: «Я принимаю участие в европейских соревнованиях ФИБА на свой страх и риск и принимаю на себя всю ответственность за потенциальные травмы, полученные в ходе соревнований».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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